Após decisão da Anvisa, Bahia suspende a distribuição e uso de três lotes da CoronaVac

A Secretaria de Saúde da Bahia decidiu neste sábado, 04, suspender a distribuição e uso de três lotes da vacina CoronaVac após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.

Neste sábado, a Agência determinou a suspensão do uso e distribuição de 42 lotes por fabricação realizada em fábrica não inspecionada e, consequentemente, não autorizada pela Anvisa.

A Bahia recebeu 575.980‬ doses da vacina Sinovac/Coronavac, sendo 571.280 em 1º de setembro e 4.700 em 27 de julho. Os quantitativos referem-se aos lotes 202107101H, 202107102H e L202106038. Deste total, 234.380‬ já tinham sido entregues a 294 municípios. Todos já foram comunicados para interromper a vacinação dos lotes específicos.

Para quem foi imunizado com dose do lote, a recomendação é aguardar orientação do Ministério da Saúde. Em documento encaminhado à Anvisa, o Instituto Butantan assegura que os lotes apontam segurança e qualidade das vacinas produzidas na fábrica que ainda não foi inspecionada.

A Secretaria de Saúde da Bahia ressalta que apenas os lotes especificados não devem ser utilizados. Os demais têm segurança, qualidade e eficácia comprovada.

