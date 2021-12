Após debate sobre Neymar, comentarista Caio adia evento com centenas de pessoas na Bahia

O comentarista Caio Ribeiro resolveu adiar um torneio de futebol para crianças, que estava programado para a segunda semana de janeiro em um resort no litoral da Bahia. Nas edições anteriores, o "Caioba Soccer Camp" reuniu mais de mil pessoas, entre crianças e familiares.

As inscrições para a 12ª edição continuavam abertas no site do evento até o fim da manhã desta quinta-feira, 30, no entanto, no Instagram a organização anunciou o adiamento para o segundo semestre de 2021.

O adiamento acontece dias após o comentarista se envolver em uma discussão, no programa "Bem Amigos", do SporTV, na última segunda-feira, na qual relativizou os riscos da festa de Neymar, em Mangaratiba (RJ), durante a pandemia de covid-19.

Caio se viu sozinho ao dizer que a realização da festa de Neymar no meio da pandemia seria "um risco dele". "Se ele quer fazer alguma festa ou se vai para alguma festa, o risco é dele, e ele vai arcar com as consequências", afirmou o ex-jogador do São Paulo.

Na ocasião, o argumento foi rebatido pelo comentarista Marco Antonio Rodrigues, o "Bodão". "Só queria dizer para o Caio que quem vai para uma aglomeração dessa, o risco não é só dele, não. O risco é de todo mundo que vai conviver com ele, porque a pessoa passa a ser um transmissor da doença", disse Bodão.

Diante ao seu posicionamento, Caio começou a receber críticas nas redes sociais e até de colegas de profissão, como o apresentador Neto, da Band.

