Após conquistar vários prêmios, Miss infantil busca apoio para carreira internacional

Após ficar em primeiro lugar no Miss Bahia - na categoria Pré-Teen -, Miss Brasil Elegância e no Internacional Little Miss Nations 2017 (Miss Nações), Heloísa Bezerra, de 9 anos, e sua família buscam apoio para representar o país em concursos no exterior. A última conquista da baiana de Catu, o Miss Nações em outubro deste ano, impede que a garota continue disputando competições no Brasil. Por isso, os pais planejam a ida da garota ao exterior.

"Se tudo der certo, a próxima competição dela será na Bulgária. Infelizmente, até o momento, não temos apoio de nada e nem patrocínio, mas vamos correr atrás, tudo para realizar o sonho dela", declarou Taís Bezerra, mãe da garota, que também contou que está fazendo rifas e bingos para arrecadar fundos e investir na filha.

Sonho

Heloísa descobriu o amor pelo mundo da beleza e da moda desde bem pequena. "Com apenas cinco meses de nascida, ela já adorava ser fotografada. E, na medida que foi crescendo, criava poses para fotos como se fosse, realmente, uma modelo sem nenhuma dificuldade", disse Taís Bezerra.

Para os pais, cada participação em um concurso de beleza é uma felicidade. "Eu fico muito orgulhosa de ter minha filha representando a cidade nos concursos que participa. No início, eu não esperava que ela fosse ganhar, hoje sinto um orgulho imenso. Não tenho nem palavras para expressar o sentimento que sinto. E tudo o que eu puder fazer para concretizar o sonho dela, eu farei", finalizou a mãe emocionada.

Mas não é só a moda que encanta Heloísa, o balé é outra paixão da miss. "Ela também ama o balé, já se apresentou em alguns eventos da cidade, mas, por falta de condições, infelizmente só podemos priorizar um sonho e, com isso, escolhemos o de miss, que é a paixão principal", contou Taís.

Os interessados em ajudar Heloísa podem fazer doações no Banco Bradesco, na conta: 2351-5 e agência 3020-1.

*Sob supervisão da editora Paula Pitta

Uma publicação compartilhada por Heloísa Bezerra. (@missheloisabezerra_oficial) em Nov 13, 2017 às 3:21 PST

Uma publicação compartilhada por Heloísa Bezerra. (@missheloisabezerra_oficial) em Nov 2, 2017 às 8:53 PDT

Bom dia a todos. É muita felicidade, realização de um sonho. Obrigada a todos. Obrigada sr. Danilo D'Avila e Daniela D'Avila e a seriedade de todos que organizaram esse belíssimo evento Little Miss Nations do evento. Muito obrigada! Uma publicação compartilhada por Heloísa Bezerra. (@missheloisabezerra_oficial) em Out 30, 2017 às 1:10 PDT

