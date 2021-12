Após bloqueio, moradores de Vila de Abrantes liberam BA-099

Cerca de 400 moradores de Vila de Abrantes bloquearam parcialmente a Estrada do Coco (BA-099), neste sábado, 28. De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), que administra a via, o congestionamento no sentido Aracaju, chegou na altura do Clube da Caixa. Ainda segundo a CLN o protesto acabou por volta das 12h.

Os moradores estão apreensivos com a possibilidade da mudança da praça do pedágio para um trecho antes da entrada da comunidade, o que faria que eles passassem a pagar a tarifa para vir a Salvador. A mudança da praça seria preciso devido a construção da Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) o protesto aconteceu de forma pacífica. Os manifestantes caminharam de Vilas do Abrantes até a sede da prefeitura.

