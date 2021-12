Após assalto, posto de Saúde em Salvador não funciona desde quinta

Um posto de saúde, localizado no bairro da Federação, em Salvador, está sem funcionar desde quinta-feira, 21, após ter sido assaltado por um homem armado.

De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde da última quinta, um homem armado invadiu a unidade de saúde e levou celulares de funcionjários e pacientes e fugiu. Policiais fizeram rondas na região, mas o suspeito não foi localizado.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirmou que negocia com os colaboradores a reabertura do posto para tarde desta segunda-feira, 25. As consultas e procedimentos agendados no período em que o posto permaneceu fechado serão remanejados ao longo da semana.

A Prefeitura de Salvador solicitou à Polícia Militar o reforço da ronda no local para garantir a segurança de profissionais e usuários do serviço.

Através de nota, a PM informou que "a guarda e vigilância das referidas unidades de saúde são responsabilidade do poder público municipal. As unidades figuram no planejamento operacional da PMBA como pontos sensíveis e desta forma é direcionada a atenção do policiamento ostensivo das companhias que detém responsabilidade territorial ao ambiente externo e proximidades destas unidades".

