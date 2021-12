Após apreensões, 150 quilos de drogas são incinerados em Conquista

Cerca de 150 quilos de maconha, crack e cocaína foram incinerados na manhã desta terça-feira, 24, no município de Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. A apreensão da droga foi realizada pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Conquista).

A destruição do material foi autorizada pela Justiça e foi acompanhada por representantes do Ministério Público (MP). De acordo com o delegado Neuberto Costa, titular da DTE, todas as apreensões resultaram em inquéritos policiais, com o indiciamento de traficantes e prisões preventivas solicitadas à Justiça.

Destruição do material foi autorizada pela Justiça e foi acompanhada pelo MP (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

