Após apreensão da Bahia, PF encontra quantidade de cocaína que pode ultrapassar 5t

Após apreender uma tonelada e meia de cocaína em Juazeiro, no interior da Bahia, a Polícia Federal (PF) informou que localizou neste sábado, 24, uma quantidade de entorpecente ainda maior em dois depósitos nos estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte.

A quantidade, somada, pode ultrapassar as cinco toneladas. As apreensões ocorreram nas cidades de Natal (RN) e em Petrolina (PE). Nesta última, a droga estava escondida em uma parede falsa, que teve que ser quebrada. A PF informou que aguarda a pesagem total da substância.

Os policiais federais encontraram esta nova remessa após investigar a origem da cocaína encontrada em um caminhão que vinha de São Paulo, na sexta, em uma ação conjunta com a Polícia Militar. Na ocasião, três pessoas foram presas.

Ainda conforme a PF, dos depósitos, a cocaína era distribuída para outras regiões do país.

