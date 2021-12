Após acidente, suspeitos tentam fazer arrastão na BR-324

Um caos se instaurou na noite desta quinta-feira, 20, na BR-324, na altura do bairro de Águas Claras, em Salvador. Isso porque, cerca de 20 suspeitos tentaram fazer um arrastão, após um congestionamento se formar em decorrência de um capotamento na localidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teria ocorrido por volta das 19h15, quando um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu no fundo de outro, induzindo o capotamento. Uma mulher, que estava no veículo da frente e não teve seu nome identificado, sofreu ferimentos leves e foi atendida no local. No entanto, o motorista que causou o transtorno foi detido por suspeita de embriaguez.

De acordo com o site Acorda Cidade, o acidente fez com que umas das faixas da via fossem fechadas, gerando o imbróglio. Assim, os indivíduos tentaram assaltar os carros que estavam presos no trânsito do local, até serem impedidos por policiais rodoviários e militares. Na ação, os suspeito fugiram e nenhum foi preso.

Ainda conforme a PRF, após a confusão, os veículos envolvidos na colisão foram retirados da pista e o fluxo voltou a seguir normalmente.

