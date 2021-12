Após acidente, energia é restabelecida em Colinas de Pituaçu

O serviço de energia no final de linha de Colinas de Pituaçu, no bairro de São Rafael, em Salvador, foi restabelecido na tarde desta sexta-feira, 1º, depois que um caminhão de grande porte colidiu com cinco postes nesta manhã. O incidente provocou a queda total do fornecimento na região.

Por meio de nota, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), informou que, por volta das 15h, cerca de 95% dos moradores afetados tiveram o serviço restabelecido. A previsão do órgão é que a distribuição seja normalizada completamente às 18h.

No acidente, o veículo derrubou dois postes e atingiu outros três por volta das 8h30 desta sexta. Equipe da Coelba estiveram no local para restabelecer a energia elétrica da região.

Para a execução do reparo, o fornecimento de energia do trecho onde os postes foram atingidos foi desligado por motivos de segurança dos moradores e dos técnicos que trabalharam no local.

