Após 8 horas de bloqueio, índios liberam pistas da BR-101

Índios protestaram e fecharam os dois sentidos da BR-101 nos trechos dos km 772 e 782, em Itabela, a 700 km de Salvador, neste sábado, 1º, por volta de 6 horas. O grupo liberou a via por volta de 14h20. Nesta sexta-feira, 31, eles também bloquearam a rodovia por duas horas. O mesmo grupo já realizou outras manifestações no local nos últimos meses.

O estopim para os protestos foi a prisão de um pataxó suspeito de envolvimento no desaparecimento do produtor rural Raimundo Domingues Santos, de 55 anos, no dia 9 de agosto.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um representante da Fundação Nacional do Índio (Funai) já está no local para intermediar as reivindicações dos indígenas com o governo sobre os conflitos de territórios. Entre as exigências estão o acesso da Polícia Federal em áreas indígenas somente com a autorização da Funai e o bloqueio total do acesso da Polícia Militar nessas terras.

Ainda segundo a PRF, os índios alegam que tiveram suas terras invadidas por fazendeiros e querem entrar em acordo com o governo.

Motoristas enfrentaram longo congestionamento na BR-101, já que o trânsito ficou parado por conta do protesto.

