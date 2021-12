Após 6h de protesto, BR-110 é liberada por manifestantes

A manifestação de moradores no Km 365 da BR-110, trecho da cidade de Catu (distante a 78 km de Salvador), que teve início às 11h desta segunda-feira, 28, se encerrou por volta das 17h30, quando a via foi liberada, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRR). O grupo protestava contra a falta de segurança e pedia mais policiamento para a cidade.

Os manifestantes queimaram pneus e fecharam os dois sentidos da via, no bairro Pioneiro, dificultando o tráfego de veículos no local. Segundo informações da PRE, os manifestantes permitiam apenas a passagem de ambulâncias.

Eles só liberaram o trecho da rodovia após seis horas e meia de protesto. A negociação com o grupo foi feita por policiais rodoviários federais, militares e Corpo de Bombeiros.

Devido ao bloqueio feito pelos manifestantes, motoristas tiveram que utilizar desvios para chegarem aos seus destinos. Quem seguia no sentido Alagoinhas-Catu usou vias alternativas, o que viabilizou mais o fluxo. No entanto, quem trafegava no sentido Pojuca-Alagoinhas, teve dificuldades e encontrou trânsito congestionado, devido a falta de alternativas.

Atentado

O protesto dos moradores de Catu aconteceu após ocorrer um atentado que deixou dois mortos e dois feridos na cidade, no sábado, 26, no bairro Barão de Camaçari, região periférica.

Segundo informações da polícia, homens passaram em um carro prata atirando contra moradores da localidade. As vítimas foram Elisangela Teixeira Pereira, Lucas de Jesus Santos, 20 anos, que morreram na hora, e Adilton Brito da Cruz, 34, e Catarino da Conceição Santana, que foram atingidos de raspão e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

A polícia não tem informações sobre a autoria e motivação do crime.

