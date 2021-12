Após 5 anos, idoso é achado para receber pagamento de ação judicial

Após 5 anos de buscas, um trabalhador que deveria receber o dinheiro de uma ação judicial foi localizado pela Vara do Trabalho de Euclides da Cunha (a 327 km de Salvador). José Francisco dos Reis, 68 anos, abriu o processo em 2004 contra a empresa de terraplenagem onde trabalhava. Em outubro de 2013, foi determinado a liberação do crédito, porém, o idoso não teria se lembrado de buscar a quantia, que não foi divulgada.

Segundo o Tribunal de Trabalho da 5ª região (TRT5), o oficial da Vara de Euclides da Cunha tentou encontrar José no endereço informado no processo, na zona rural da cidade de Tucano, mas não obteve sucesso. Moradores locais também não o conheciam. O órgão também usou de pesquisas em um sistema eletrônico e mandou ofícios em 2015 às emissoras de rádios da região e novamente não conseguiu localizá-lo.

Em maio de 2018, ao consultar os documentos do processo, o diretor adjunto da vara, percebeu que o trabalhador havia apresentado uma testemunha cujo endereço ficou anotado. A pessoa foi, então, notificada para informar a localização de José, e assim ele finalmente soube do valor a ser recebido e compareceu ao órgão para receber a autorização e levantar o crédito. O valor ainda passará por correção no banco.

