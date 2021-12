Após 14 dias, greve dos Correios termina na Bahia

A greve dos funcionários dos Correios na Bahia acabou depois de votação unânime em assembleia na manhã desta segunda-feira, 28. As atividades serão retomadas nesta terça-feira, 29, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos do Estado da Bahia (Sincotelba). A categoria aceitou a proposta do Tribunal Superior do Trabalho avaliada hoje e acredita que a maior conquista do movimento foi a manutenção do plano de saúde.

Dentre as outras condições aceitas está o aumento linear dos salários em R$ 150, a partir de agosto de 2015, e em R$ 50, a partir de janeiro de 2016, a título de gratificação. Ainda está previsto reajuste de 9,56% sobre vale-alimentação, vale-cesta, reembolso creche/babá e sobre o auxílio para os empregados que têm filho com deficiência. Uma comissão, que será constituída no prazo de 30 dias com representantes da empresa e dos empregados, deverá gerir o plano de saúde oferecido pelos Correios. Também foi proposto que a universalização da entrega matutina de correspondências seja antecipada para até o final do próximo ano.

Os trabalhadores serão recompensados pelos dias parados no prazo de 90 dias, excluindo domingos e feriados. A paralisação foi iniciada no dia 15 de setembro e provocou atraso nas entregas de correspondências e encomendas.

Segundo os Correios, ainda não há plano para agilizar a entrega das encomendas que tiveram os prazos atrasados. A empresa só vai iniciar o planejamento de uma ação a partir da noite desta segunda-feira, 28.

