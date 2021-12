Aplicativo mapeia problema em rodovias

Problemas como buracos, queda de barreiras, acidentes e animais na pista, em rodovias federais que cortam a Bahia, podem ser relatados diretamente ao Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) por meio do celular.

O órgão, responsável pelas ocorrências, desenvolveu o aplicativo Dnit Móvel para smartphones com a intenção de facilitar a comunicação com os usuários.

Lançado este mês, o programa já teve mais de 10 mil downloads. De acordo com Adailton Dias, diretor de planejamento e pesquisa do órgão federal, o dispositivo envia o registro da ocorrência diretamente para o banco de dados do Dnit.

A localização exata da ocorrência é realizada por meio de GPS e o aplicativo pode ser utilizado em todas as rodovias federais do país. A nova ferramenta, segundo Dias, vai permitir que o reparo nas rodovias possa ser feito "mais rapidamente" e mapear os problemas da malha rodoviária federal.

"Já tivemos algumas respostas rápidas, mas como ainda está no início, não temos como dizer qual o tempo de solução das ocorrências. Nossa expectativa é que, com o contato do usuário, o tempo de resposta para a solução do problema seja menor", afirmou.

Dias contou que o órgão costuma fazer uma avaliação da malha rodoviária , uma vez por ano. Com as contribuições via aplicativo, espera-se obter um mapeamento dos principais problemas em menos tempo.

Caso o usuário queira, o dispositivo permite que o registro da ocorrência seja feito de forma anônima. No entanto, para receber uma resposta do Dnit sobre a solicitação feita, é necessário se identificar e preencher um cadastro.

"O aplicativo facilita o mapeamento das ocorrências mais constantes em determinada rodovia federal e possibilita o planejamento e a priorização dos trabalhos de manutenção e melhorias", ressaltou.

Para Diego Egito, inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ferramenta pode ajudar na cobrança ao órgão responsável pela infraestrutura das rodovias baianas.

No caso de ocorrências nas estradas federais, a Polícia Rodoviária disponibiliza o 191 - emergência da PRF - e o contato direto nos postos policiais.

"A gente já encaminha as ocorrências para o Dnit, que é o órgão responsável pela infraestrutura. A ideia parece muito boa por relatar diretamente a quem resolve os problemas de infraestrutura e manutenção das rodovias federais", destacou o inspetor da PRF.

Manuseio

Ao abrir o programa, surgirá na tela a pergunta: "Você é o condutor?". Em seguida, o usuário será alertado para que o veículo esteja estacionado. O aplicativo dá, ainda, outra mensagem de alerta: 'Você só poderá informar uma ocorrência se não estiver dirigindo'.

O Dnit Móvel pode ser baixado gratuitamente no Google Play ou Apple Store. A tela do programa disponibiliza um menu onde o usuário pode selecionar o problema encontrado, fazer um relato e enviar. Há, também, a possibilidade de anexar foto.

adblock ativo