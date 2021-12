Aplicativo de matemática facilita aprendizado em Juazeiro

No Colégio Estadual Artur Oliveira da Silva, em Juazeiro, norte baiano, aprender matemática é mais prazeroso graças ao Jogo dos 16 Ensinamentos (J16E), desenvolvido pelo professor Levi Brasilino da Silva. O recurso está disponibilizado na Cabine de Ensinamentos Matemáticos e também para downloads no Play Store.

O aplicativo se destina a trabalhar operações com números inteiros, conteúdo básico para a aprendizagem, que deve ser visto no 7º ano do ensino fundamental. No colégio, é trabalhado por todos os alunos, do 6º ao 3º ano do ensino médio.

Segundo Levi, a ideia surgiu há 13 anos, quando uma estudante mostrou dificuldade com jogos de sinais. "No caminho para casa, fiquei analisando o perfil da aluna, percebi que era esforçada e fiquei matutando: por que, mesmo sendo esforçada, ela não conseguiu adquirir esse conhecimento? Esse foi o ponto de partida. Eu disse: vou fazer alguma coisa para que isso não aconteça com outro aluno. "Em 2011, no meu mestrado, eu queria fazer uma coisa diferente. Algo que pudesse deixar o aluno independente, à vontade. Foi quando eu tive a ideia de desenvolver o aplicativo, que está no pátio da escola e pode ser colocado em Android", afirmou o professor.

"Antes eu não sabia nada de matemática. A maneira que ele organiza a aula é mais próxima da nossa linguagem. Além disso, tem os jogos. O que eu mais gosto é a Cabine de Ensinamentos Matemáticos. São várias contas que nós temos que resolver", disse Ana Clara da Silva, do 9º ano. Levi observa: "É uma porta com duas chaves. Uma está com o professor e a outra está com o aluno. Se o aluno for para sala querendo aprender, mas o professor não quiser ensinar, não vai ter aprendizagem e vice-versa".

