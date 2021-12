Apesar da greve, atendimento do Samu está normal em Feira

Apesar da greve dos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Feira de Santana, que teve inicio às 19 horas de quinta-feira, 27, o atendimento na cidade funcionou normalmente durante esta sexta-feira, 28. As seis ambulâncias saíram para realizar os serviços de emergência. Apenas transferências entre unidades de saúde não foram realizadas pelo órgão.

"Estamos mantendo 30% do corpo de médicos, mas não vamos negar atendimento pois trabalhamos com vidas e isto não é brincadeira", destacou Roberto Andrade, diretor do Sindimed e médico da unidade.

Mas o tempo para o atendimento das ocorrências foi alvo de reclamação por parte de algumas pessoas. Como Jhoni de Jesus Conceição, que ligou para o Samu solicitando atendimento para Jucineide Santos Silva, 38 anos, que foi atropelada enquanto guiava uma bicicleta e teve que esperar mais de 40 minutos para ser socorrida.

"Liguei diversas vezes para lá e eles informavam que estavam mandando ambulância e não chegava. Vale lembrar que o local do acidente é próximo à sede do Samu", reclamou.

O Samu em Feira de Santana tem 160 servidores, destes 25 são médicos. A partir desta sexta, está marcada a adesão dos outros servidores à paralisação, que foi motivada pela insatisfação com a atual coordenadora do órgão, enfermeira Maisa Macedo. "A decisão da greve está nas mãos do prefeito José Ronaldo, ele é quem vai dizer se o movimento acaba ou continua. Basta que atenda a nossa reivindicação, que é a saída imediata da coordenadora, por prática de irregularidades", afirmou o diretor.

A enfermeira Maisa Macedo é acusada pelos servidores de cometer várias irregularidades como assédio moral, nepotismo e improbidade administrativa. Um documento contando 101 assinaturas dos servidores foi entregue na Câmara de Vereadores e no Ministério Público pedindo a saída da coordenadora e a apuração das denúncias.

A secretária municipal de Saúde, Denise Mascarenhas, informou que a população não vai ficar sem atendimento e que, se for necessário, serão utilizadas ambulâncias do município para atender as ocorrências. Nesta manhã, sete ambulâncias permaneceram estacionadas em frente ao prédio da Secretária de Saúde na Avenida João Durval, de prontidão. "O nosso compromisso é com a vida, então estamos prontos para dar o atendimento de emergência. Não entendo a greve, já que todas as reivindicações que nos foram passadas oficialmente estão sendo atendidas de acordo com a disponibilidade desta gestão", frisou.

