Aparelhos celulares roubados de loja são recuperados em Itapetinga

Dezoito aparelhos celulares roubados no último sábado, 2, de uma loja em Itapetinga (distante a 458 km de Salvador), foram recuperados nesta segunda-feira, 4.

Após investigações, os policiais da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itapetinga conseguiram recuperar os celulares, que foram encontrados próximo ao rio Catolé, no Bairro Vila Rosa. Os aparelhos serão devolvidos ao proprietário do estabelecimento.

De acordo com o coordenador da Coorpin, delegado Roberto Júnior, dois adolescentes, que foram apreendidos e confessaram a autoria do roubo, indicaram o local onde os celulares estavam. Eles serão encaminhados para o Ministério Público (MP).

