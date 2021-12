Apagão afeta comércio, transito e escolas em Feira

A cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador) também sentiu os efeitos do apagão que atingiu o Nordeste do país nesta quarta-feira, 28. O blecaute, que deixou o trânsito lento, fez comerciantes fecharem as lojas mais cedo que o normal. Escolas e faculdades públicas e privadas suspenderem as aulas.

Semáforos pararam de funcionar, e motoristas encontraram lentidão na João Durval Carneiro, nos dois sentidos, e no cruzamento das avenidas Maria Quitéria com a Presidente Dutra. Até motociclistas e ciclistas encontraram dificuldades para transitar. Muitas pessoas saíram do trabalho mais cedo, e os pontos de ônibus ficaram lotados.

Segundo o diretor de operação de transito da Superintendência Municipal de Transito (SMT), Antônio Cesar Corro, 30 agentes foram mobilizados e colocados em pontos estratégicos para ordenar o tráfego. A Policia Militar também reforçou o policiamento em alguns bairros e no centro da cidade.

Com a maioria das localidades sem energia, supermercados, casas lotéricas e outros estabelecimentos comerciais começaram a fechar por volta das 16h30, o que gerou prejuízos aos comerciantes. Clailton Ribeiro Ferreira, gerente de de uma rede de postos de gasolina da cidade, disse que, com o apagão que durou cerca de duas horas, o prejuízo chegou a R$ 7 mil.

As amigas Mara Barreto e Euba Lima foram até uma agência bancária para fazer um saque, mas, devido ao apagão, não conseguiram. "Viemos de outra agencia pensando que o defeito era lá, mas descobrimos que não. Já esperamos mais de uma hora e já vamos embora", disse Mara.

A prefeitura Municipal, além da Diretoria Regional de Educação e Cultura e a Secretaria de Saúde do município, também teve o expediente encerrado mais cedo.

De acordo com a Central de Policia, o centro da cidade foi o primeiro local a ter o fornecimento de energia restabelecido, cerca de duas horas depois do blecaute, que ocorreu por volta das 15h. Alguns bairros como Jomafa, 35º BI, Santa Mânica, Capuchinos e Baraúnas ainda permanecem sem energia.

Agente de trânsito ajuda a ordenar o tráfego em Feira (Foto: Luiz Tito/Ag. A Tarde)

Apagão

<GALERIA ID=18601/>

Além de Feira, os outros 414 municípios baianos da área de concessão da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) ficaram sem energia.

No Polo Petroquímico, em Camaçari, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), algumas fábricas evacuaram as unidades por medida de segurança. O apagão afetou também alguns serviços como telefonia móvel, internet, além de causar congestionamentos na cidade.

De acordo com nota divulgada pela Coelba, parte de alguns municípios do sul e do sudeste da Bahia, como Itabuna, Eunápolis e Vitória da Conquistam tiveram o fornecimento normalizado às 15h28.

O Operador Nacional do Sistema (ONS) informou que a energia foi restabelecida em sete capitais do Nordeste por volta de 16h30. De acordo com a assessoria do ONS, o apagão foi gerado por queimadas no estado do Piauí em duas linhas de transmissão, causando a separação da região Nordeste do restante do Sistema Interligado Nacional (SIN).

A falta de energia atingiu os 9 estados do Nordeste (Maranhão, Piauí, Cerá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia).

*Com informações de Luiz Tito

