Anvisa autoriza Bahia a produzir 1° teste rápido do Zika

A Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma) e a empresa sul-coreana Genbody Inc. vão produzir, em parceria, o teste rápido do zika vírus, segundo anunciou o governador do estado, Rui Costa, por meio do seu perfil oficial no Facebook.

"Foi aprovado pela Anvisa e poderá ser utilizado no país inteiro para ajudar a enfrentar essa perigosa doença", antecipou Rui.

Segundo a assessoria de comunicação da Bahiafarma, mais informações sobre o teste serão divulgadas segunda-feira, em uma coletiva após publicação no Diário Oficial da União.

Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que a solicitação de registro de teste rápido para identificação do zika vírus desenvolvido pela Bahiafarma continua sob análise da agência.

No entanto, fontes ligadas ao governo do estado confirmam que o teste será anunciado em breve e que faltam apenas trâmites técnicos para que isso seja divulgado oficialmente.

Caso ocorra o anúncio oficial na segunda-feira, trata-se de um feito histórico para a indústria farmacêutica baiana. O teste rápido para a doença é inédito no país e, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), também é o primeiro teste-diagnóstico feito sem a participação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O teste desenvolvido torna mais fácil e rápida a detecção do vírus no organismo de pessoas infectadas.

"É uma informação positiva a possibilidade de termos isso na rede pública e de em 20 minutos sair o resultado, já que temos dificuldade com sorologias", disse Manoel Sarno, pesquisador e professor de obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

"É diferente do exame proteína C reativa (RT-PCR), teste que identifica o zika vírus apenas nos primeiros cinco dias em que a pessoa foi infectada", ressaltou.

A realização do teste rápido confirma o diagnóstico e também colabora para o mapeamento de ocorrências da doença, o que facilita as ações de combate em locais específicos e auxilia nas pesquisas.

Segundo a Sesab, o desenvolvimento do teste rápido para o zika vírus teve início no primeiro semestre de 2015, quando começaram a ser detectados casos suspeitos da doença no sul da Bahia e na região de Feira de Santana, centro-norte baiano.

Notificações

A Bahia notificou, segundo a Sesab, no período de 13 de março de 2016 a 7 de maio de 2016, 80 casos de microcefalia em recém-nascido com 37 semanas ou mais.

Esse dado somado àqueles já classificados pelo critério anterior totaliza 1.074 casos de microcefalia no estado até a data de emissão do informe epidemiológico de casos notificados de microcefalia, nº 19, de 9/5/2016. No informe nº 20, de 21/5/2016, do Ministério da Saúde, esse número passou para 1.103 casos no estado.

Apesar disso, Manoel Sarno acredita numa redução. "Estou vendo um decréscimo na prática. Eu atendia de dez a doze pacientes em julho do ano passado e hoje atendo um ou dois", disse o pesquisador.

O médico atribui essa convicção à diminuição das chuvas, ao aumento da proteção das pessoas e ao fato de a maioria da população estar imune ao vírus.

