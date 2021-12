ANTT aprova redução de pedágio em rodovias na Bahia

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a redução do valor do pedágio cobrado no sistema rodoviário composto pelas rodovias BR-116/324/BA e BA-526/528, trecho Divisa BA/MG - Salvador, acesso à Base Naval de Aratu. O sistema é explorado pela ViaBahia Concessionária de Rodovias.

Com a decisão, a Tarifa Básica de Pedágio reajustada passou de R$ 3,13447 para R$ 3,06300 nas praças de pedágio P3, P4, P5, P6 e P7, e de R$ 1,78665 para R$ 1,74591 nas praças de pedágio P1 e P2. Os novos valores representam queda de 2,28%.

A ANTT também decidiu manter em R$ 3,10 a Tarifa Básica de Pedágio para a categoria de veículo 1 nas praças P3, P4, P5, P6 e P7. Já nas praças P1 e P2, o pedágio cobrado de veículo tipo 1 caiu de R$ 1,80 para R$ 1,70.

As novas tarifas entram em vigor a partir de zero hora do próximo dia 7. A íntegra da resolução da ANTT , com o detalhamento dos valores e respectivos tipos de veículos e praças de pedágio, está publicada na edição desta quarta-feira, 4, do Diário Oficial da União (DOU).

