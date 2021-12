Aniversário de Ibotirama é marcado pelo esporte

Sete eventos esportivos da programação que comemora os 56 anos de emancipação política de Ibotirama (a 636 km de Salvador) movimentam a cidade neste domingo, 17, e envolvem mais de 500 atletas amadores em provas de ciclismo, futsal, vôlei e atletismo.



Um dos destaques é a segunda etapa do Campeonato Baiano de Montain Bike XCO, com largada na Canabrava do Boqueirão, a cerca de 20 km da sede do município, que atrai ciclistas de diversas regiões do estado.



Além de esportes, o município com cerca de 30 mil habitantes, festeja este aniversário como rege a tradição local, com uma programação focada em eventos cívicos, além de apresentações artísticas e culturais.



Embora a data oficial da emancipação seja dia 14 de agosto, durante todo este mês ibotiramenses e visitantes têm opções de diversão, a exemplo da micareta conhecida como Ibotifolia, que vai de 22 a 24 de agosto com atrações como Psirico e Tuca Fernandes, e a 13ª Marcha Pela Paz, dia 30, que encerra a programação.



"Nome de origem tupi, Ibotirama significa terra da flor promissora", explicou a professora de história, Angela Evangelista, acrescentando que o lugar foi povoado inicialmente por grupos indígenas "que viviam no grande vale do São Francisco e tiravam parte do sustento das suas águas".



Ela acrescentou que, com a construção da BR 242, o povoado foi sendo formado onde está a cidade, "justamente na confluência do rio com a estrada federal que liga a capital do estado à capital do país. Primeiro, era ponto de travessia de balsa mas, em 1985, a ponte que cruza o São Francisco ficou pronta, o que favoreceu muito o desenvolvimento desta região".



Barco-escola



Estruturado para fomentar a cultura e o lazer na região, o barco-escola São Salvador, que já foi um barco movido a vapor e hoje é impulsionado por um motor a óleo diesel, recebeu o projeto Cultura a Todo Vapor, dias 13 e 14, com oficinas de teatro de bonecos e também o Recital de Versos Augustos.



"Não só esta oficina, mas toda a programação foi montada a partir da demanda popular", afirmou o secretário de Cultura de Ibotirama, Reginaldo Pereira, enfatizando que a preocupação é preservar e incentivar as manifestações populares e culturais.



Festivais



A principal marca do aniversário de Ibotirama no calendário baiano de eventos culturais é o Festival de Música Popular (Fempi). Este ano o evento completou 38 anos, com distribuição de aproximadamente R$ 40 mil em prêmios, firmando-o como um dos mais antigos do gênero no Brasil, de acordo com Reginaldo Pereira.



"Tivemos inscrições até de outros países", disse ele, que com uma equipe de profissionais selecionou 20 músicas apresentadas na eliminatória. De modo a garantir a participação de pessoas da terra na etapa final, são realizadas etapas locais.



Para o ator barreirense, Ramon Souza, que este ano ficou em quinto lugar no 28º Festival de Poesia de Ibotirama (Fepi), com a interpretação do poema 'Geopolítica', "o festival é uma referência. Oxalá que outros municípios seguissem o exemplo".



Autor do poema, o escritor e poeta de Barreiras, Clebert Luiz, venceu os concursos de 2012 e 2013. "Abordamos temáticas que partem do universal para o regional, como o meio ambiente, as convicções populares e as diferenças entre as culturas", concluiu.

