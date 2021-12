Aniversário de Cachoeira tem programação especial

A histórica cidade de Cachoeira (a 110 km de Salvador), no Recôncavo baiano, completou 178 anos na sexta-feira,13, e ainda está em festa. O aniversário é marcado por uma diversificada programação, que inclui atos cívicos, manifestações culturais, atividades esportivas, além da inauguração de uma praça no bairro do Tororó, com quadra poliesportiva e campo de futebol.

A programação ainda incluiu shows gratuitos com a Orquestra de Reggae de Cachoeira, Banda Psirico e Samba de Dona Dalva, entre outras atrações. Os shows acontecem até este domingo, 15, na praça Teixeira de Freitas e no Palco Oficial da Feira do Porto [veja programação completa abaixo].

Expectativas

Considerada como uma das mais importantes cidades históricas brasileiras, Cachoeira, completa 178 anos de existência vivenciando um momento de expectativas bastante otimistas para o seu desenvolvimento socioeconômico.

Hoje, vive a realidade de sediar um campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Ufrb), que oferece no Centro de Artes, Humanidades e Letras (Cahl) cursos de comunicação, cinema, história, museologia, assistência social e ciências sociais. A unidade de ensino está instalada no Quarteirão Leite Alves, onde funcionou uma antiga fábrica de charutos e cigarrilhas.

O velho prédio arruinado foi totalmente restaurado e adaptado pelo Programa Monumenta, do Ministério da Cultura (MinC), para abrigar os cursos universitários, dentro da proposta de revitalizar a cidade histórica localizada no Recôncavo baiano.

Arquitetura

O otimismo da revitalização de Cachoeira deve-se, principalmente, às ações do Programa Monumenta, que conta recursos do governo federal, financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartida do governo do estado da Bahia.

Nos últimos anos, o Programa Monumenta investiu na restauração de importantes prédios históricos, igrejas, além do financiamento através da Caixa Econômica da restauração de imóveis particulares.

"A cidade de Cachoeira vive um grande momento na sua história", comemora o prefeito Carlos Menezes Pereira. Para ele, as iniciativas preservacionistas que trouxeram um novo alento para a economia do município reforçam a tese de que o futuro de Cachoeira depende da sua riqueza cultural.

"Se a cidade de Cachoeira não fosse tombada como Monumento Nacional, hoje não teríamos esses investimentos, tampouco poderíamos contar a nossa história por meio por meio do nosso valioso acervo arquitetônico", observou o gestor municipal.

História

Cachoeira nasceu às margens do Rio Paraguaçu, no século XVI, quando os engenhos de cana de açúcar começaram a ser instalados na região do Recôncavo. Antes da colonização, era habitada por tribos indígenas. Seu desenvolvimento teve início a partir da primeira metade do século XVII.

Esta evolução está vinculada aos colonizadores Paulo Dias Adorno e Rodrigues Martins, donos da terra em que fora assentada a povoação que deu origem a cidade. O entorno da atual capela de Nossa Senhora d'Ajuda, construída no engenho da família Adorno, sob invocação de Nossa Senhora do Rosário, é considerado o marco inicial da povoação, que em 1674 foi convertida em freguesia.

Em 1698, a então freguesia alcança a categoria de vila, com denominação de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira.

Com a expansão da economia açucareira nas terras lusitanas do além-mar e da atividade comercial, a vila prosperou, principalmente nos séculos XVII e XVIII, quando se construíram belas casas, igrejas e conventos, valiosas peças da arquitetura da influência barroca.

Localização estratégica

Cachoeira foi importante meio de ligação entre o litoral e o interior do país desde o tempo do Brasil colonial. Foi durante décadas praticamente a única ligação entre a chamada 'Cidade da Bahia' e o sertão, levando e trazendo notícias, gente e mercadorias.

Em 25 de junho de 1822, na então Vila de Cachoeira, foram travadas importantes lutas no processo de Independência do Brasil, consolidado somente em 2 de julho de 1823. O trecho navegável do rio Paraguaçu terminava em Cachoeira, de onde partiam tropeiros e a ferrovia para o interior do Brasil. Cachoeira era um entreposto e viveu nessa época o seu apogeu econômico, político e cultural.

Em 13 de março de 1837, por força de decreto provincial, Cachoeira foi elevada à categoria de cidade, com a denominação de Heroica Cidade da Cachoeira - Lei Nº. 43, assinada pelo então presidente da Província da Bahia, Francisco de Souza Paraízo.

Mistura

A cultura de Cachoeira resulta da mistura das heranças do índio, do branco europeu e dos negros africanos trazidos como escravos para o Recôncavo baiano.

A secular Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte é um exemplo da força da tradição cultural religiosa do povo cachoeirano, que também preserva festas como a de Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora do Rosário, a Feira do Porto e o São João.

Por sua importância histórica e política, todos os anos no dia 25 de junho, a sede do governo do estado é transferida para Cachoeira.

Convergência

Graças à sua localização privilegiada, entre as regiões do Recôncavo e sertão, a vila prosperou consideravelmente. Para lá, convergiam duas importantes vias: a Estrada Real do Gado, que atingia a zona de criação de gado e as barrancas do rio São Francisco, e a estrada das Minas, partindo da vizinha São Félix, que se dirigia à Chapada Diamantina, Minas e Goiás.

Como ponto de transbordo das vias fluvial e terrestre, Cachoeira logo transformou-se em um próspero empório de uma vasta região. Durante o século XVIII, experimentou grande desenvolvimento, quando era alto o preço do açúcar e abundante o ouro no Rio de Contas.

adblock ativo