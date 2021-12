Animal silvestre é resgatado embaixo de veículo no município de Barreiras

Um animal silvestre da espécie teiú foi resgatado na noite desta sexta-feira, 25, por equipes de Bombeiros Militares, no município de Barreiras, no extremo oeste baiano.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o réptil causou espanto ao aparecer embaixo de um carro, no bairro Sandra Regina. Sem saber o que fazer, o dono do veículo ligou para as acionou as equipes que chegaram logo em seguida.

O teiú tinha cerca de 50 cm e aparentava não estar ferido. O animal foi devolvido à natureza após o resgate.

