Animais silvestres são resgatados em operação da PRF na Bahia

Uma operação de enfrentamento a crimes ambientais apreendeu animais da fauna silvestre (dentre eles jabutis e tatu-china) sendo criados ilegalmente. A ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) – em conjunto com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) – ocorreu nesta quinta-feira, 17, nos municípios baianos de Pedro Alexandre, Encruzilhada e Cândido Sales.

De acordo com a PRF, em Pedro Alexandre, foram apreendidos 17 animais, a exemplos de três jabutis e um tatu-china. Nos municípios de Encruzilhada e Cândido Sales, os policiais localizaram mais 39 pássaros silvestres das espécies Sabiá, Azulão, Canários-da-terra, Papa-capim, Trinca-ferro, dentre outras. Os animais resgatados nestas duas cidades foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Vitória da Conquista.

Durante a operação, três espingardas cartucheira também foram apreendidas e quatro termos circunstanciados de ocorrências (TCOs) foram lavrados. Os responsáveis irão responder de acordo com a legislação ambiental.

