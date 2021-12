Animais silvestres são resgatados de caminhão de carga na BR-116

Um homem de 48 anos foi detido na tarde desta sexta-feira, 18, após 28 aves silvestres serem achadas no caminhão Scania, do tipo baú, que ele conduzia. O flagrante ocorreu por volta das 16h na BR-116, no município de Encruzilhada (a 627 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as aves estavam presas em quatro gaiolas sujas com fezes e aparentando estarem sendo submetidas a situação de maus-tratos. Um dos pássaros foi achado morto. As espécies resgatadas foram as popularmente conhecidas como cardeal, sofrê, pássaro preto e papa-capim.

O homem, que não teve a identidade divulgada, alegou ter adquirido os animais silvestres pela quantia de R$ 300 em um posto de combustíveis em Feira de Santana. Ele, que não possuía a documentação emitida por órgãos ambientais para a criação dos animais, responderá judicialmente por crime ambiental.

Os pássaros foram levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) em Vitoria da Conquista e serão devolvidos a natureza assim que estiverem bem de saúde.

