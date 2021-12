Angolanos vêm conhecer setor pesqueiro em Santo Amaro

Uma comitiva do Ministério da Pesca e empresários de Angola, na África, visitou nesta quinta-feira, 30, a Fazenda Experimental Oruabo, em Santo Amaro, no Recôncavo, distante a 78 km de Salvador.

Ali, conheceu as principais atividades de pesquisa da Bahia Pesca e visitou as obras do Centro Vocacional Tecnológico do Pescado. O grupo angolano foi informado sobre os principais projetos, como o de reprodução do peixe beijupirá e de camarão, além do Projeto Caranguejo-Uçá, de repovoamento de manguezais.

De acordo com o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior, Angola tem bons produtos e experiências na pesca industrial. Por outro lado, a Bahia desenvolve projetos inovadores com a pesca artesanal.

"Nossas embarcações são inferiores, por exemplo. Embora nossa costa pesqueira seja maior. A troca de conhecimentos vai gerar importantes frutos para as duas nações, como intercâmbio com estudantes, que poderão ficar no Centro Vocacional Tecnológico do Pescado, em Oruabo", disse o presidente da Bahia Pesca.

