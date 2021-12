Ângelo Calmon de Sá passa por cirurgia após diagnóstico de aneurisma

O ex-banqueiro Ângelo Calmon de Sá foi internado nesta sexta-feira, 13, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardíaca do Hospital Aliança, em Salvador, após ser diagnosticado com aneurisma da aorta abdominal. O quadro consiste em dilatação da aorta, o principal vaso que fornece sangue ao corpo.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, neste domingo, 14,Ângelo, que tem 85 anos, passou por cirurgia emergencial para correção do problema. Ele respira sem ajuda de aparelhos e apresenta quadro clínico estável.

Ex-presidente do Banco Econômico, Ângelo Sá foi ministro da Indústria e Comércio no governo de Ernesto Geisel e secretário de Desenvolvimento Regional durante a gestão do ex-presidente Fernando Collor de Mello.

