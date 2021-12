Analista do TJ-BA desaparecido no Nepal liga para a família

O analista do Tribunal de Justiça em Itabuna Manuel Ursino Tenório de Azevedo Junior, de 52 anos, que estava no Nepal no último sábado, 25, quando ocorreu o terremoto, ligou para a família nesta segunda-feira, 27, e disse estar bem.

A informação foi confirmada pela agente de viagens Rebeca Angélica, que publicou a mensagem em seu perfil no Facebook.

"Juba acabou de ligar para a família no Brasil! Ele está em Katmandu e bem! Obrigado a todos pelas orações! Preces atendidas! E muitas muitas felicidades alegrias família com o retorno de Juba ao seu lar", escreveu ela.

Juba Tenório, como é conhecido, é pernambucano mas mora na cidade de Itabuna, no sul do Estado. Ele viajava com o amigo Sérgio Sepúlveda, que voltou ao Brasil no sábado, 25, após se sentir mal.

Tanto Rebeca quanto Sérgio haviam publicado mensagens informando o desaparecimento de Juba e pedindo ajuda para as buscas.

O número exato de brasileiros nas regiões atingidas é desconhecido. Desde o terremoto, as informações sobre os brasileiros no local chegam ao governo por meio dos contatos de parentes e amigos e pelas redes sociais. A embaixada brasileira busca informações em hotéis e agências de turismo.

Desastre

O número oficial de mortes causadas pelo terremoto de 7,8 graus que devastou o Nepal chegou a 3.218, segundo estimativa divulgada pelas autoridades na madrugada desta segunda. Os feridos somam mais de 6,5 mil pessoas.

A expectativa do governo nepalês é de que o número suba ainda mais, à medida que as equipes de resgate cheguem às áreas mais remotas. Os dados não incluem vítimas de avalanches, que são contabilizadas por associações de montanhismo. No monte Everest, por exemplo, 17 mortes já foram registradas.

