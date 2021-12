Ameaça de cortes de verbas mobiliza universidades federais

A possibilidade de o Ministério da Educação (MEC) reduzir em cerca de 45% o orçamento das 63 universidades federais do país está mobilizando a comunidade acadêmica baiana.

Segundo cálculos de gestores serão cerca de R$ 350 milhões a menos em investimentos nas federais - na comparação com os R$ 900 milhões previstos para o setor este ano.

Nesta quinta-feira, 11, servidores das universidades federais paralisaram atividades. Funcionários da Universidade Federal da Bahia (Ufba) participaram de assembleia convocada pela entidade representativa da categoria (Assufba) na Faculdade de Economia (Piedade).

Os servidores discutiram outra paralisação nacional, convocada pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores em Educação das Universidades Brasileiras (Fasubra), em defesa da educação e contra o PLP 257/16, a PEC 241/16, reformas trabalhistas e da Previdência.

Segundo o coordenador, Paulo Vaz, a categoria implementou uma agenda de paralisações: "Vamos parar no dia 16 de agosto e existe a possibilidade de deflagarmos greve geral na educação".

Procurado pelo A TARDE, o vice-reitor da Ufba, Paulo Miguez, informou que o reitor João Carlos Salles não estava em Salvador. Segundo Miguez, nesta sexta, 12, ele deve se reunir com Salles para avaliar a situação.

Recôncavo

Na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) membros da Associação de Professores Universitários do Recôncavo (Apur) estão preparando uma mobilização. "A Apur vai convocar uma assembleia no inicio deste semestre, juntamente com servidores e o movimento estudantil para discutir a situação dos docentes e dos funcionários", explicou o presidente da entidade, Eduardo Oliveira.

Questionado sobre a decisão do MEC, o sindicalista respondeu que "a intenção deste governo é promover uma política de ataque à educação".

Segundoi ele, "a UFRB não tem conseguido cumprir o contrato com os terceirizados por conta do atraso nos repasses do Governo Federal, e a tendência é que as federais, especialmente as novas, sejam sucateadas".

Oeste

Segundo o pró-reitor de planejamento e desenvolvimento Institucional da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), Poty Lucena, a instituição ainda não recebeu uma notificação oficial do MEC determinando valores de custeio e investimento para 2017. "Caso a previsão de redução seja confirmada, a construção de prédios e as obras de implantação do campus serão afetadas", advertiu.

As Universidades do Vale do São Francisco (Univasf) e do Sul da Bahia (UFSB) não se manifestaram sobre o assunto.

O estudante do curso de museologia da UFRB Paulo Ricardo Reis, 29 anos, demonstrou preocupação com a atual conjuntura política. "Este corte faz parte de um projeto que já havia sido desenhado há tempos pelo PMDB, DEM e coligados, que buscavam privatizar a educação", concluiu.

