Ameaça de corte preocupa Sebrae-BA

O superintendente-diretor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na Bahia, Jorge Khoury, reafirmou ontem sua confiança no Congresso Nacional para sensibilizar-se contra a Medida Provisória 907.

Khoury entende que o apelo do Sebrae em todos os estados possa evitar o corte anual de 18,4% no orçamento da instituição, provocando impacto diretamente nos resultados dos micro e pequenos negócios de todos os setores, incluindo o turismo.

A MP 907 transfere recursos do Sebrae para a Embratur e a transforma em Agência de Promoção Internacional do Turismo, centralizando, portanto, o fomento a esta atividade. O processo de mudança já está em consulta pública pela internet.

– Aproveitamos para ressaltar que o Sebrae tem uma ampla presença no setor de turismo em todo o país, atuando a partir de uma visão sistêmica que busca envolver toda a cadeia produtiva – disse Khoury, ao voltar de um encontro nacional dos Sebraes, em Belo Horizonte.

O superintendente acrescentou a importância do apoio a agências de viagem, meios de hospedagem, bares e restaurantes, gastronomia, artesanato e toda atividade relacionada ao turismo.

Na Bahia, segundo Khoury, são desenvolvidas ações em praticamente todos os polos turísticos do estado: na capital, no litoral e no interior. A finalidade é levar capacitação dos donos de pequenos negócios, para que eles possam aprimorar a gestão.

São 98,2% de todas as empresas baianas enquadradas como micro ou pequeno porte. O corte anual proposto pelo governo pode ter desdobramentos imprevisíveis em consequências dramáticas para a preservação de postos de trabalho e mecanismos de geração de renda.

Combate ao aedes aegypti

Encerra-se hoje em Salvador a Semana Nacional de Combate ao Aedes aegypti. Iniciada segunda-feira, a semana será finalizada neste dia “D”, com uma série de ações e programação especial para as crianças, realizadas pela Prefeitura, através do Centro de Controle de Zoonoses e do Comitê Interinstitucional das Arboviroses do Município, vinculados à Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Hoje as inspeções vetoriais serão realizadas em escolas estaduais e particulares de Salvador, e em outras localidades. O Largo do Papagaio, na Ribeira, às 9h recebe a apresentação do espetáculo teatral “A jardineira e o mosquito”. Em seguida, acontecerão apresentações interativas com músicas, fantoches e mais apresentações teatrais.

Resposta à coluna

Sobre a nota publicada na edição de 5 de dezembro, nesta coluna, sob o título ‘Greenpeace denuncia ações no Oeste’, o Condomínio Cachoeira do Estrondo nega qualquer acusação de desmatamento ilegal e reafirma que mantém sua reserva legal em 22%, acima do que determina a legislação. Quanto à renovação de licença obtida em maio de 2019, o empreendimento que não tem planos definidos para a execução, mas garante que, se e quando ocorrer, o processo será integralmente realizado dentro da legalidade e de acordo com as determinações estabelecidas pelos órgãos responsáveis. O empreendimento acrescenta, ainda, que preza pela convivência pacífica e desaprova atos de violência, inclusive vem buscando, desde 2010, entrar em acordo para regularizar a propriedade dos posseiros.

Programa Despertar premia

Com o tema ‘Produção de Alimentos e Sustentabilidade no Campo’, a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) premiou os vencedores do Programa Despertar, na solenidade de encerramento, em Feira de Santana, a 108 quilômetros de Salvador. A festa de premiação reuniu manifestações culturais apreciadas pela humanidade desde o início das civilizações como música, coral, poesia, dança e até uma das mais recentes, o cordel, arte de palavras praticada por talentos de Feira e cidades vizinhas.

O programa tem como objetivo atender à demanda de formação das crianças do campo, na condição de apoio, pois nem sempre é fácil para a infância da zona rural frequentar a escola.

– É uma semente do bem e vamos regando essas sementes para que possam dar bons frutos – comparou o presidente da Faeb, Humberto Miranda, utilizando-se de uma metáfora apropriada para o morador do campo.

adblock ativo