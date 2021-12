Ameaça de ataque à Uesc é apurada pela polícia

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), sofreu ameaças de atentado na noite da terça-feira, 26. Em grupos de WhatsApp estão circulando imagens e áudios em que sinalizavam ataques a tiros tendo como alvo o restaurante universitário, popularmente conhecido como RU. O caso está sendo apurado pela polícia de Ilhéus.

Na manhã desta quarta, 27, viaturas reforçaram a segurança através de rondas na Uesc.

De acordo com o site Ilhéus 24h, o primeiro compartilhamento teria acontecido no perfil do Instagram "Segredos Uesc", onde um seguidor de forma anônima teria indicado que cometeria o tal ato. Após esta publicação, a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) recebey denúncias sobre o ato e a ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta, durante o plantão central.

A Uesc e a polícia estão trabalhando em conjunto para investigar a origem da ameaça e visar segurança aos estudantes da instituição e ao moradores de Salobrinho.

Confira as publicações:

Perfil é utilizado para que estudantes mandem revelações anônimas sobre a Uesc

Através de publicações foi explicado o ocorrido

