Ambulantes ganham novos trechos para trabalhar na Av. Sete

A primeira etapa do projeto de reordenamento e revitalização dos ambulantes da avenida Sete de Setembro, no Centro, será entregue nesta sexta-feira, 21. Os trechos prontos incluem o Beco Maria Paz, rua do Mocambinho, rua Portão da Piedade, rua Coqueiros da Piedade, rua 24 de Fevereiro, rua Carneiro Ribeiro, Largo do Rosário e rua do Cabeça.

A segunda etapa contempla a rua Nova de São Bento e a travessa 11 de Junho. Além das praças da Igreja de São Bento e Rio Branco, nas proximidades do Relógio de São Pedro. A ideia é restaurar também o relógio para que volte a funcionar.

Com a mudança, só poderão trabalhar nas ruas os trabalhadores licenciados, sujeitos a permanente fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Segundo a secretária da Ordem Pública, Rosemma Maluf, antes da reforma 1.200 ambulantes atuavam de forma desordenada, ocupando todos os passeios e dificultando a passagem e a mobilidade do público.

Os ambulantes sem licença ainda podem trabalhar na rua Nova de São Bento, área que também está sendo revitalizada, até a obtenção dos documentos.

Com a revitalização, foram colocados pisos intertravados com pista tátil, cobertura de policarbonato e instalação de nova iluminação.

adblock ativo