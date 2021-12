Ambulante é preso por homicídio em Itapetinga

O vendedor ambulante Adriano Santos Reges, de 27 anos, foi preso nesta quinta-feira, 15, em cumprimento a um mandado de prisão pela morte do estudante Gildemarques Braga dos Santos, 20, assassinado em 2007. O homicídio foi motivado por um desentendimento entre os dois, durante uma festa.

De acordo com informações da Polícia Civil, o ambulante confessou o crime em depoimento. O acusado disse ter sido agredido fisicamente pela vítima dias antes do crime. O assassinato aconteceu nas proximidades do Rio Catolé, em Itapetinga, sudoeste do Estado.

Na época, uma testemunha afirmou em depoimento à polícia que havia outro homem com o atirador. Adriano Pereira Dias era amigo da vítima e disse á polícia que estava em sua companhia, numa área conhecida como "Rio de Espinheira", próximo à bomba de captação, quando os dois homens apareceram.

Gildemarques foi alvejado na cabeça, antebraço e punho esquerdo. O estudante chegou a ser encaminhado ao Hospital Cristo Redentor (HCR), recebeu atendimento médico de urgência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dez minutos após chegar ao hospital.

