Ambulante é morto perto de módulo policial em Feira

O ambulante Edval Candeal Dias, de 45 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde desta segunda-feira, 20, na cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador). O crime aconteceu na entrada do galpão de carnes do Centro de Abastecimento, onde está instalado um módulo da polícia.

Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime, que ocorreu por volta das 13h. Em entrevista ao site Acorda Cidade, o sargento Joselito, da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar, disse que o Centro de Abastecimento tem muitas saídas, o que dificulta a ação da polícia no local.

Os agentes ainda realizaram rondas na região à procura do criminoso, mas ele não foi encontrado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.

