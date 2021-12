Ambulâncias do Samu são entregues a 18 municípios

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram entregues, na manhã desta terça-feira, 15, a representantes de 18 municípios da Bahia.

As chaves dos automóveis foram distribuídas em solenidade realizada na Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), no CAB, pelo vice-governador João Leão - que substituiu o governador Rui Costa - e pelo secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas.

Os municípios que receberam os equipamentos foram: Guajeru, Ibicoara, Ibipitanga, Ituaçu, Livramento de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, Paramirim, Rio de Contas, Rio do Pires, Tanhaçu, Jequié, Porto Seguro, Juazeiro, Ibirapuã, Itanhém, Mucuri, Nova Viçosa e Alagoinhas.

Para a renovação da frota, foram investidos cerca de R$ 2,5 milhões em recursos do governo federal. "O critério utilizado para a escolha dos 18 municípios foi a antiguidade do pedido. Vamos atender de forma progressiva às demais solicitações", disse Vilas-Boas.

Expansão

As ambulâncias antigas das 18 cidades serão doadas para as prefeituras para ser reutilizadas no transporte de pacientes em maiores distâncias em casos de urgência e emergência.

"A ambulância que estava sendo utilizada precisava de reparos constantes. A manutenção é muito cara", disse o prefeito de Ibicoara (a 570 quilômetros de Salvador), Arnaldo Pires.

