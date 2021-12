Ambulâncias do Samu de Ipirá estão paradas desde 2012

No pátio de uma empresa particular de segurança, na Av. Anísio Dultra, município de Ipirá (a 213 km de Salvador), há duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) paradas. E assim elas estão, sem atender nenhum paciente, desde a entrega em dezembro de 2012.

Até novembro do ano passado, os veículos (uma ambulância tipo USB e uma unidade de suporte avançado) estavam no pátio da prefeitura aguardando, segundo a Secretaria da Saúde, pessoal qualificado para executar o serviço.

Segundo o titular da pasta, Gildeon Oliveira da Silva, as ambulâncias foram estacionadas na empresa, que cedeu o espaço, após a ocorrência de um incêndio de veículos que estavam na área da sede da prefeitura, como medida para salvaguardar os equipamentos móveis de saúde.

O secretário disse que a prefeitura já realizou dois concursos para contratação de enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem, mas que não houve o número mínimo de aprovados. A previsão da secretaria era que o serviço estivesse em funcionamento em janeiro último, o que não ocorreu.

Para ele, o funcionamento do serviço não depende apenas da prefeitura. "A responsabilidade é técnica e engloba o cofinanciamento de recursos do Estado e União e da implantação da regionalização do Samu, cuja sede seria em Feira de Santana", argumentou o gestor.



Providências

Ele informou que toma providências para retirar as ambulâncias da empresa: "Estamos finalizando a reforma da base do Samu para acomodar os veículos e a equipe do serviço. Mas o espaço em que as ambulâncias estão agora é seguro".

Uma central de regulação deveria estar funcionando em Feira de Santana (a 109 km da capital), para atender, alem de Ipirá, a Amélia Rodrigues, Riachão do Jacuípe, Baixa Grande, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Irará, Nova Fátima, Santa Bárbara e Santo Estevão.

De acordo com Reni Alves, chefe de mídias da prefeitura de Feira, a central não funciona porque ainda não foi implantada a regionalização do Samu.

O ex-secretário estadual da Saúde, Jorge Solla, entrou com representação contra a prefeitura de Feira em maio, apontando descumprimento de acordo firmado entre o município, governo e União para o início das operações da central de regulação.

Segundo ele, a prefeitura teria deixado, há dois anos e meio, dez ambulâncias paradas, sem iniciar o funcionamento da central, conforme acordo de 2012.



A secretária da Saúde de Feira de Santana, Denise Mascarenhas, preferiu não comentar o assunto, enquanto Reni Alves disse que "não fomos notificados sobre essa representação".

