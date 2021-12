Ambulância pega fogo no anel rodoviário em Brumado

Uma ambulância da Unimed pegou fogo na noite deste sábado, 30, em Brumado (a 538 km de salvador). De acordo com o site Achei Sudoeste, o fato foi registrado no anel rodoviário, no trecho entre a BR-030 e a BA-262.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) afirmou que o motorista percebeu que o veículo estava esquentando muito, momento pelo qual ele parou a ambulância e desligou. Ao abrir o capô, o automóvel começou a pegar fogo.

Ele ainda tentou conter as chamas com a ajuda de um extintor, mas não conseguiu. O motorista acredita que o veículo tenha tido alguma pane elétrica. Nenhum paciente estava sendo transportado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

