Ambulância pega fogo em Vitória da Conquista

Uma ambulância pegou fogo no final da tarde desta segunda-feira, 2, em Vitória da Conquista (distante 518 km de Salvador).

Na manhã desta terça-feira, 3, de acordo com o site Blog do Anderson, Hospital Geral de Vitória da Conquista informou que não havia nenhum paciente no veículo no momento do incêndio.

"Todas as providências estão sendo tomadas, foi feita ocorrência e solicitada perícia técnica para investigar as causas do ocorrido. Salientamos, ainda, que nossa frota de veículos passa por manutenção regularmente, e que a ambulância em questão já havia passado revisão”, informou o hospital ao site local.

O 7º Grupamento de Bombeiros Militar da Bahia controlou as chamas e investiga o caso.

