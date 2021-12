Ambulância pega fogo em Amargosa

Na manhã deste sábado, 11, uma ambulância da cidade de Amargosa (a 244,6 km de Salvdor), pegou fogo na área Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ). De acordo com o jornal Voz da Bahia, o incidente causou transtorno aos que estavam no momento.

As chamas foram contidas após o uso de um extintor de incêndio. Um curto circuito na parte elétrica de uma ambulância teria sido o motivo para que o veículo pegasse fogo. Apesar do susto, não havia ninguém no interior do veículo.

