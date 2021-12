Ambulância pega fogo e deixa quatro mortos na BR-324

Uma ambulância pegou fogo e deixou quatro mortos na madrugada desta segunda-feira, 27, na BR-324. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre as vítimas estavam uma criança de 4 anos e a mãe dela, Juziaria Carvalho dos Santos, além da enfermeira Arleide Viana Pimenta, de 41 anos, e o condutor do veículo, identificado apenas como Marcelo.

O acidente ocorreu por volta das 3h, no km 580, da BR-324, na altura de Candeias (a 46 quilômetros de Salvador), quando Marcelo perdeu o controle do veículo e saiu da pista, batendo em um barranco. O choque provocou o incêndio da ambulância, que não deixou nenhum sobrevivente.

O veículo saía de Irecê (a 483 quilômetros da capital baiana) e seguia para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. O motorista e os passageiros tiveram os corpos completamente queimados.

Os restos mortais dos envolvidos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), em Salvador.

