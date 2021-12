Ambulância pega fogo com pacientes dentro do veículo

Uma ambulância da Prefeitura de João Dourado, que transportava pacientes para Irecê, foi totalmente destruída após pegar fogo na tarde desta segunda-feira, 18, na BA-052, km 388, na Estrada do Feijão (a 4782 quilômetros de Salvador).

De acordo com o condutor do veículo, o incêndio foi provocado por um problema no motor da ambulância, que começou a fazer um barulho estranho ainda na estrada. Ao parar o automóvel, parte dele já estava tomado pelas chamas.

Os pacientes foram retirados rapidamente da ambulância e ninguém ficou ferido. A secretaria de Saúde do município, por meio de nota, disse que será investigada a causa do incêndio. As informações são do site Irecê Repórter.

