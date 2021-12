Ambulância invade e destrói parte de casa em Itamaraju

Uma ambulância do Samu invadiu uma casa no município de Itamaraju, na noite deste domingo, 28. A causa do acidente pode ter sido uma falha mecânica no veículo, que atendia a uma solicitação no bairro de Fátima.

A colisão aconteceu por volta de 21h, após o motorista ter estacionado a ambulância em uma ladeira. Apesar de estar com o freio de mão puxado, o veículo se deslocou pela descida e atingiu o imóvel, destruindo parte da construção. Ninguém ficou ferido.

A ambulância foi removida por um guincho, com o auxílio de bombeiros civis, já que havia risco de desabamento. Uma equipe da 43ª Companhia Independete da Polícia Militar (CIPM) esteve no local para regularizar a situação.

adblock ativo