Ambulância do Samu tomba e quatro pessoas ficam feridas

Quatro pessoas ficaram feridas após uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tombar no km-639 da BR-116, próximo a cidade de Jaguaquara, microregião de Jequié, a 336 km de Salvador, por volta das 11h desta quinta-feira, 11.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os feridos estão, além do motorista, uma técnica de enfermagem, um paciente e um acompanhante deste. O acidente ocorreu quando o motorista da ambulância perdeu o controle do veículo, que atravessou a pista, bateu em um barranco e tombou. A ambulância saiu da cidade de Santa Inês, a 35 km de Jaguaquara, com destino a um hospital em Jequié.

Ainda segundo a PRF, as vítimas tiveram ferimentos leves, foram socorridas por uma equipe de resgate da Concessionária Via Bahia e encaminhadas para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié.

