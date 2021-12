Ambientalistas recolhem lixo de rios e matas ciliares

A limpeza realizada na sexta-feira, 14, no leito e nas matas ciliares de cinco pontos dos rios de Ondas e Grande, no município de Barreiras, a 905 km de Salvador, marcou o encerramento da semana em comemoração ao cerrado no oeste da Bahia, um dos estados com incidência do bioma (conjunto de diferentes ecossistemas).

Durante todo o dia, ambientalistas - a maioria deles estudantes de biologia e agronomia - trabalharam recolhendo resíduos que somaram cerca de 6 toneladas de lixo. De acordo com a professora Marta Veiga, 49 anos, trata-se de um ato simbólico e conscientizador. "Há mais de 20 anos, diferentes grupos organizam eventos similares para despertar a comunidade para a importância de dar um destino correto para o lixo. Mas muita gente ainda não aprendeu nada neste meio-tempo", desabafou.

"É um absurdo que as pessoas não se esforcem para preservar a natureza, garantindo os recursos para a própria sobrevivência", complementou a estudante de biologia Nathane Sardeiro, 21.

Pela primeira vez no evento, Bergson da Silva, 30, também chamou a atenção para o risco da escassez dos recursos naturais. "Infelizmente, algumas pessoas ainda não entenderam que precisamos desses recursos para viver", constatou.

Também estudante de biologia, Érica dos Santos, 19, lamentou que pontos considerados turísticos tenham se transformado em depósitos de resíduos. "Dá tristeza ver o quanto as pessoas ainda não se preocupam com esta questão. O cheiro fica insuportável; e a aparência, muito feia", disse.

Para refletir - A pé, pelas margens, ou em barcos, as equipes recolheram e amontoaram na Praça Landulfo Alves, perto do cais do Rio Grande, todo o lixo recolhido. "O intuito é fazer com que a população reflita sobre o papel de cada um na preservação do meio ambiente", ressaltou o secretário de Meio Ambiente, João da Silva.

