AMA reverte lucro de vendas para projetos que levam água ao semiárido

Com pouco mais de um ano e meio de existência, a marca de água mineral AMA acaba de atingir a marca de R$ 3 milhões de lucro de vendas, que serão revertidos para projetos que levam água a 35 mil pessoas no semiáriado. As famílias moram em comunidades rurais da Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba e Pernambuco, regiões que mais sofrem com a seca do país.

Desenvolvida pela Cervejaria Ambev (dona das marcas Skol, Brahma, Antarctica, Bohemia, dentre outras), a marca atua com 29 projetos nessas regiões. Em cada comunidade, é feito um diagnóstico para compreender a causa da seca e como encontrar soluções, que incluem a perfuração de poços para captação de água, implementação de placas solares, construção de cisternas em escolas entre outros.

“São 35 mil pessoas contempladas por meio de 29 projetos, distribuídos em todos os nove estados do semiárido. Acreditamos que acesso a água é muito mais do que ter água para beber. O acesso a água tem o potencial de transformar a saúde, a educação, as relações sociais e a situação econômica dessas famílias”, explica Carla Crippa, diretora de sustentabilidade da Cervejaria Ambev.

adblock ativo