Alvo prioritário da Secretaria de Segurança é preso na BA-046

Um dos 80 suspeitos mais procurados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), José Marques dos Santos Rocha, 40 anos, foi preso na madrugada deste domingo, 17, na BA-046, em um trecho entre as cidades de Iaçu e Milagres. Outros quatro homens que estavam com "Gago", como ele é conhecido, também foram detidos na ação.

De acordo com a polícia, Gago, acompanhado de Vitor dos Santos Gomes, 29, Valter dos Santos Ferreira, 29, Cícero Dantas Oliveira, 41, que possuem passagens por roubo, tráfico de drogas e estupro, e Manuel Edson Almeida Andrade, ainda tentaram fugir da barreira policial na rodovia, mas foram pegos.

Com o grupo foram apreendidos um veículo adulterado, modelo S10, cerca de R$ 2 mil, celulares, um caderno com anotações da atividade crimnosa da quadrilha e porções de maconha."Trabalhamos com intensidade. Recebemos as informações das equipes que desempenham as ações de inteligência e montamos o bloqueio. Em algum momento ele teria de passar", contou o comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada, major Ricardo Passos, por meio de nota da SSP-BA.

Gago foi encaminhado para Salvador, onde irá prestar depoimento nos departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

