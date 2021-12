Alunos tem aula fora de escolas por falta de infraestrutura

Os alunos da Escola Municipal Nucleada Aritaguá, localizada no município de Ilhéus (309 km de Salvador), estão sem local para estudar devido à falta de infraestrutura do local. Já as crianças da Escola Municipal Santa Luzia, zona rural de Barreiras (871 km de Salavdor) estão tendo aulas debaixo de árvore por causa do calor.

Em Ilhéus, os jovens chegaram a ter aulas em um espaço que faz parte de um bar, mas o proprietário do estabelecimento pediu o local de volta há duas semanas. Agora, os moradores, por conta própria, procuraram um novo lugar, que ainda precisa de reformas.

As aulas deixaram de acontecer na sede da escola desde julho desse ano porque parte do forro de duas das três salas cedeu. Há ainda cupins, fios de energia soltos e janelas quebradas na escola.

Em Barreiras, não é o calor natural da cidade que motivou os professores a ensinarem ao ar livre, mas a falta de estrutura da escola. Na instituição há apenas um ventilador funcionando em um sala. Além disso, o telhado não é forrado e as telhas são de amianto, um tipo de material que impede a saída do ar quente. Outro problema é a falta de lâmpadas e as carteiras quebradas.

adblock ativo