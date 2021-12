Alunos protestam por falta de transporte e interditam BR-330

Uma manifestação na BR-330 deixou o trânsito congestionado, no trecho que liga os municípios de Barra do Rocha e Ipiaú, na manhã desta segunda-feira, 22. Estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) - do Médio Rio de Contas, antiga Escola Agrotécnica Chico Mendes, localizada nas margens da rodovia -, protestam contra a falta de ônibus escolar.

De acordo com o site Giro em Ipiaú, mais de 200 pessoas são prejudicadas pela falta do transporte. Cetep oferece cursos técnicos em meio ambiente, farmácia, análises clínicas, enfermagem, nutrição, saúde bucal, dentre outros.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, uma viatura esteve no local conversando com os manifestantes. Por volta das 10h, a via foi liberada, mas o trânsito continua lento.

