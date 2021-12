Alunos e professores são vítimas de arrastão dentro de escola

Um arrastão assustou alunos e professores do Colégio Municipal Padre Luiz Palmeira, na noite desta quinta-feira, 16, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.

Por volta das 21h, aproximadamente quatro homens armados e encapuzados pularam o muro nos fundos da escola e invadiram a unidade de ensino, segundo o site Simões Filho Online.

Os envolvidos no assalto exigiram os pertences de todos e ameaçaram as vítimas. Foram levados celulares, carteiras, bolsas, e outros objetos pessoais. Depois eles realizaram furtos no pátio e fugiram. A polícia foi acionada para atender a ocorrência e uma viatura esteve no local, mas não conseguiu localizar os suspeitos.

