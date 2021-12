Alunos da Ufba criam canal de denúncia

Em menos de três meses, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi palco de pelo menos três denúncias envolvendo assédio moral e racismo. Alunos vítimas destas e de outras formas de violência de raça, gênero e geração dentro da instituição poderão utilizar a internet, até o próximo dia 29, para denunciar abusos e agressores.

O questionário digital integra a campanha "Professor Não é Dono de Aluno", criada pelos integrantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufba com o objetivo de elaborar um documento com casos de autoritarismo docente para, posteriormente, ser entregue à ouvidoria da universidade.

A plataforma foi ao ar no 30 de março deste ano e, até esta terça-feira, 12, já havia reunido cerca de 200 denúncias. A intenção, segundo a coordenadora-geral do DCE, Lorena Pacheco, é que, a partir dessa coleta de dados, seja formulada uma espécie de dossiê, que será enviada, também, ao Ministério da Educação.

"A ideia é alertar a comunidade acadêmica e informar que os casos de violência e desrespeito que acontecem na universidade não são pontuais. É preciso que todos conheçam a forma como vem sendo exercida a docência dentro da Ufba", afirmou.

Ainda de acordo com a coordenadora do DCE, a campanha visa criar uma comissão permanente para apurar as denúncias e para que os acusados, caso seja confirmado o envolvimento, sejam devidamente punidos.

"Queremos a criação de uma comissão permanente que permita a livre participação dos estudantes, de gêneros e classes diferentes. Não faz o menor sentido que casos de machismo, por exemplo, sejam apurados apenas por homens", disse.

Os alunos aprovaram a iniciativa. "É importante que os professores saibam que a sala de aula é lugar da desconstrução, e combater as diversas formas de preconceito só melhora o ensino", afirmou o estudante do bacharelado interdisciplinar (BI) em humanidades Ícaro Santana, 18 anos.

Perfil

Além de coletar as denúncias, o DCE pretende traçar um perfil dos agressores e das vítimas de desrespeito dentro da universidade. Mesmo antes da conclusão do documento, o diretório já consegue apontar algumas características dos lados envolvidos nas denúncias.

Na maioria dos casos coletados até então, os agressores são homens, de cor branca e com alto grau de graduação. As vítimas, por sua vez, são, em grande parte, alunos negros ou cotistas e mulheres.

"Atitudes agressivas como essas afastam as minorias que tanto lutaram para alcançar um espaço na universidade", disse a coordenadora do DCE.

Por meio do questionário digital, as vítimas podem indicar o agressor e local da ocorrência sem que seja necessário se identificar.

O DCE atribuiu o grande número de denúncias recebidas nos últimos dias justamente à possibilidade manter o anonimato no ato da denúncia. "Os alunos não denunciavam por medo de represálias. Hoje, é possível apontar todos esses casos e exigir uma solução", completou Lorena Pacheco.

A assessoria da Ufba foi contatada pelo A TARDE nesta terça. No entanto, foi comunicada, no final da tarde, sobre a impossibilidade de responder aos questionamentos feitos até a publicação desta reportagem.

Como denunciar via internet

O link para denunciar situações de violência nos campi pode ser acessado na página do Facebook "DCE UFBA". Para preencher o formulário com detalhes do ocorrido, não é necessário se identificar.

